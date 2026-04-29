В МинЖКХ Подмосковья рассказали, какая спецхника борется с засорами на сетях

Специалисты водоканалов Московской областиежедневно устраняют десятки засоров на канализационных сетях. Один из ключевых помощников в этой работе — каналопромывочная машина, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Это не просто грузовик, а многофункциональный комплекс, установленный на шасси, который позволяет диагностировать проблему и оперативно ее устранять.

Каналопромывочная машина используется на городских канализационных сетях для прочистки дворовых и магистральных коллекторов от бытовых отходов, жира и ила. Также техника задействуется при аварийных работах для быстрого реагирования на засоры, которые могут привести к подтоплению улиц и подвалов.

Внутри автомобиля размещена насосная станция. Основные элементы:

цистерна для воды объемом в несколько тонн

силовой агрегат и насос высокого давления (до 160 атмосфер), который подает воду к рукаву

барабан с армированным шлангом, выдерживающим высокое давление

промывочная головка на конце шланга.

В конце прошлого года в Московской области была проведена масштабная закупка техники для ресурсоснабжающих организаций, включавшая современные мощные каналопромывочные машины и илососы.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Благодаря такой технике специалисты водоканалов могут оперативно и качественно прочищать канализационные сети, предотвращая нештатные ситуации.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.