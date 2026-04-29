В МинЖКХ Подмосковья рассказали, какая спецхника борется с засорами на сетях
Специалисты водоканалов Московской областиежедневно устраняют десятки засоров на канализационных сетях. Один из ключевых помощников в этой работе — каналопромывочная машина, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Это не просто грузовик, а многофункциональный комплекс, установленный на шасси, который позволяет диагностировать проблему и оперативно ее устранять.
Каналопромывочная машина используется на городских канализационных сетях для прочистки дворовых и магистральных коллекторов от бытовых отходов, жира и ила. Также техника задействуется при аварийных работах для быстрого реагирования на засоры, которые могут привести к подтоплению улиц и подвалов.
Внутри автомобиля размещена насосная станция. Основные элементы:
- цистерна для воды объемом в несколько тонн
- силовой агрегат и насос высокого давления (до 160 атмосфер), который подает воду к рукаву
- барабан с армированным шлангом, выдерживающим высокое давление
- промывочная головка на конце шланга.
В конце прошлого года в Московской области была проведена масштабная закупка техники для ресурсоснабжающих организаций, включавшая современные мощные каналопромывочные машины и илососы.
«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Благодаря такой технике специалисты водоканалов могут оперативно и качественно прочищать канализационные сети, предотвращая нештатные ситуации.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.
