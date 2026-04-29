«Мострансавто» запустит 15 дачных маршрутов в Подмосковье с 1 мая

Дачные маршруты начнут работать в Подмосковье с 1 мая 2026 года: «Мострансавто» откроет 15 сезонных направлений и увеличит число рейсов еще на семи линиях. Подготовка к сезону завершена совместно с региональным ведомством, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 мая заработают 15 сезонных маршрутов, в том числе в Воскресенске, Коломне, Чехове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и других округах. Среди них маршруты № 35 «Воскресенск — Потаповское (Сады)», № 33 «Молодежный — ст. Гривно — Лесные Поляны», № 28 «Чехов — Спас-Темня», № 2021 «Сергиев Посад — Марьино», № 2429 «ст. Чкаловская — Кармолино» и другие. Большинство автобусов будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, часть маршрутов — ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.