КПО Подмосковья переработали 13 тыс тонн бумаги за I квартал этого года

Комплексы по переработке отходов Подмосковья за первый квартал 2026 года направили на вторичную переработку 13,1 тыс. тонн макулатуры. Бумажное сырье отобрали и подготовили на сортировочных линиях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За три месяца 2026 года на комплексах по переработке отходов региона отсортировали 13,1 тыс. тонн бумаги и картона. После отбора макулатуру направили в профильные цеха для дальнейшей обработки.

На предприятиях сырье очищают от металлических скоб, пластиковых элементов и пленки, затем растворяют в воде, удаляют краску, фильтруют и подвергают термической обработке. После этого массу формуют, получая вторичную целлюлозу, которая используется на промышленных линиях.

Бумага выдерживает несколько циклов переработки без существенной потери свойств. Переработанное сырье из Подмосковья поставляют на крупные российские предприятия, где из него производят гофрокартон, упаковку, туалетную бумагу, бумажные полотенца, эковату и отдельные виды строительных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.