«Это удивительно»: какую тайну Пиманов унес с собой на Троекуровское кладбище

Пригожин: Пиманов умер рано и внезапно, хотя был спортсменом

Внезапная смерть 64-летнего бессменного ведущего телепрограммы «Человек и закон» Алексея Пиманова обрастает новыми подробностями после церемонии прощания на Троекуровском кладбище. По словам продюсера Иосифа Пригожина, уход звезды стал настоящим шоком для коллег и близких, ведь Пиманов считался здоровым и спортивным человеком. Кроме того, на церемонии прощания выяснилось, что у телеведущего есть тайная дочь, сообщает «Царьград» .

Причиной смерти журналиста стал острый инфаркт, заявил Пригожин. По словам продюсера, столь внезапная смерть шокировала близких телеведущего, который вел активный образ жизни и регулярно играл в хоккей, находясь в отличной физической форме.

«Это удивительно, ведь он был в прекрасной физической форме и регулярно следил за своим здоровьем. И такая внезапная смерть», — недоумевает Пригожин.

По его словам, к спасению журналиста привлекали даже специалистов медицины катастроф, однако медики не успели оказать помощь вовремя. Примечательно, что, по свидетельству теледоктора Елены Малышевой, Пиманов всегда с юмором отклонял ее настойчивые предложения пройти полное медицинское обследование.

Церемония прощания, прошедшая 27 апреля, также ознаменовалась сенсационным заявлением вдовы журналиста, актрисы Ольги Погодиной. У гроба супруга она впервые публично призналась, что у пары есть маленькая дочь.

Рождение ребенка супруги тщательно скрывали на протяжении нескольких лет. Это признание пролило свет на причины длительного творческого перерыва Погодиной, который ранее вызывал многочисленные домыслы в СМИ.

«Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось», — говорила 49-летняя вдова Пиманова, стоя у его гроба.

Алексей Пиманов вел программу «Человек и закон» с 1996 года. Он также был президентом медиахолдинга «Красная звезда» и успешным кинорежиссером.

