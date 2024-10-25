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Корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным на борту вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю после 235-суточной экспедиции на МКС. На борту находился космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Вместе с Гребенкиным из экспедиции вернулись астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Полет на станции продолжил экипаж 72-й длительной экспедиции. В его состав входят космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Сунита Уилльямс и Барри Уилмор.

Отстыковка корабля от МКС произошла 24 октября в 17:02 по времени восточного побережья США (00:05 мск). Возвращение экипажа миссии Crew-8 неоднократно откладывалось из-за плохих погодных условий.