Олег Беркович проверил мем о сходстве Нижнего Новгорода и Белграда

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович съездил в Белград и сравнил столицу Сербии с Нижним Новгородом. Он также обсудил продвижение региона на «Экспо-2027», сообщает pravda-nn.ru .

Олег Беркович рассказал в Telegram-канале, что отправился в Белград после мема о сходстве двух городов. Пользователи соцсетей сравнивали их расположение у слияния рек: Нижний Новгород стоит на Оке и Волге, Белград — на Саве и Дунае.

Также в соцсетях отмечали похожие транспортную инфраструктуру, рельеф и центральные достопримечательности. Пользователи сравнивали и внешность президента Сербии Александра Вучича с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

Беркович опубликовал фотографии сербской столицы, включая белградскую «стрелку». В Белграде замгубернатора встретился с командой «Экспо-2027» и сообщил, что Россия получит отдельный павильон.

«Мы постараемся максимально использовать эту возможность для продвижения Нижегородской области», — подчеркнул замгубернатора.

Регион обсуждает участие фестивалей, культурных инициатив и Международной биеннале экологического искусства в программе «Экспо». Беркович также провел встречу в Министерстве туризма о взаимном продвижении.

«Тем более что прямые рейсы Нижний Новгород — Белград показывают хорошую загрузку, и, судя по спросу, интерес к этому направлению будет только расти», — заключил Олег Беркович.

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