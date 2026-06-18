СК проверит смерть постояльца нижегородского пансионата

Дочь погибшего в нижегородском пансионате заявила о сепсисе и плохом уходе

Следственный комитет начал доследственную проверку после смерти постояльца частного пансионата «Заботливые люди» в Нижнем Новгороде. Родственница мужчины винит учреждение в ненадлежащем уходе, сообщает pravda-nn.ru .

Елена рассказала, что меньше месяца назад оформила отца в учреждение и платила 70 тысяч рублей в месяц без лекарств. По ее словам, в пансионате были грязные полы, а личные вещи постояльца оказывались у других людей.

Мужчину увезли в больницу после падения давления до 60 на 30. Елена утверждает, что врачи выявили у него инфекцию и сепсис. Через несколько недель пациент умер. Женщина винит персонал в плохом уходе и говорит, что из пансионата доставляли пожилых людей с чесоткой.

«По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка», — сообщили в Следкоме.

Пансионат «Заботливые люди» отверг обвинения. Представители учреждения заявили, что родственники могли посещать постояльца и видеть условия проживания. Медицинские данные они готовы передать компетентным органам.

Похожий скандал ранее произошел в арзамасском «Уютном доме». Родственники жаловались на голод, отсутствие ухода и медпомощи. Учреждение обвинения отрицало, прокуратура добивается его закрытия.

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