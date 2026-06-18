Роверы помогут службам доставки сократить нехватку курьеров

Власов связал рост спроса на курьеров с развитием маркетплейсов и онлайн-заказов еды. По его словам, в Москве курьеры в среднем могут зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц, а дефицит кадров и высокий уровень зарплат сохранятся в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik эксперт назвал наземных роботов-роверов перспективным вариантом для доставки последней мили в мегаполисах. В Москве уже работают более 200 таких устройств: они доставляют свыше 1,5 тыс. заказов в день. Один ровер выполняет семь-восемь заказов в сутки, примерно столько же делает пеший курьер за четыре-шесть часов.

Грузоподъемность большинства роверов ограничена 25 кг, поэтому тяжелые и крупные грузы останутся за людьми. Зимой роботам мешают снегопад и гололед, иногда им нужен удаленный оператор. Массовую доставку дронами Власов счел маловероятной из-за нехватки инфраструктуры и норм, но отметил их пользу на складах для инвентаризации.

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