сегодня в 13:49

«Серые» сим-карты все: суд Москвы заблокировал сервисы подмены номеров и голоса

Столичный суд заблокировал сервисы подмены номеров и голоса. Эпоха «серых» SIM-карт подошла к концу, сообщает 112 .

В центре внимания оказались ресурсы, предлагающие услуги по подмене исходящего номера абонента и искажению голоса в режиме реального времени. Создатели сайтов утверждают, что их продукт обеспечивает полную защиту и анонимность.

Однако суд постановил, что распространение подобных возможностей представляет серьезную угрозу для общественной безопасности. Преступники, например, активно используют эти сервисы для звонков о якобы заложенных бомбах.

Для предотвращения незаконных действий доступ к запрещенной информации был ограничен.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.