Минэкологии: загрязнения воздуха в 4 муниципалитетах Подмосковья не выявлено

На территории Котельников, Реутова, Люберец и Балашихи установлено 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Они (стационарные посты — ред.) проводят отборы проб по 8 показателям в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что никакого «нефтяного дождя» на территории Подмосковья не выпадало. Жители Балашихи заметили оседание продуктов горения в виде обычной сажи.

В Минэкологии добавили, что также для оперативной оценки ситуации на территории четырех городских округов работает передвижная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинга», которая замеряет воздух по 32 показателям. Передвижная лаборатория будет находиться в зоне влияния пожара все время до его ликвидации.

Ранее губернатор Московской области Воробьев уточнил число пострадавших при атаке БПЛА на регион.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки дронов. Все экстренные и оперативные службы Московской области работают в усиленном режиме.

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