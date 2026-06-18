Почти 4 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Около 4 тыс. человек воспользовались речным транспортом в Московской области с начала навигации в этом году. Больше всего пассажиров перевез маршрут в Лыткарине, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Лыткарине катер «Стриж» курсирует от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское Ленинского округа. За первый месяц работы маршрутом воспользовались свыше 2 тыс. человек. Судно проходит 800 метров за пять минут, навигация продлится до 14 ноября.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.