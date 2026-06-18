Жителям Подмосковья напомнили о поверке счетчиков воды

Единый расчетный центр Московской области разъяснил жителям Подмосковья, где проверить срок поверки счетчиков воды и как проходит процедура. При истечении межповерочного интервала заказать услугу рекомендуется заранее, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Срок межповерочного интервала можно узнать в паспорте прибора учета, в платежном документе, а также в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Если срок подходит к концу, специалисты советуют заранее оформить заявку на поверку.

Обратиться можно в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или в стороннюю организацию. Такая компания должна иметь аттестат аккредитации на проведение поверки, сертифицированное метрологическое оборудование и вносить данные о счетчике в информационную систему ФГИС «Аршин».

Во время процедуры мастер подключает поверочную станцию и включает воду, после чего сравнивает показания прибора учета и станции. Если погрешность не превышает 5%, счетчик признается исправным. По итогам работ специалист выдает акт метрологической поверки, приходный кассовый ордер и вносит сведения в реестр.

Полученный акт необходимо передать в управляющую компанию или расчетный центр, чтобы начисления производились по фактическим показаниям. Дополнительную информацию о сроках и требованиях к поверке можно найти на сайте расчетного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.