Железнодорожники спасли от наезда поезда мальчика, идущего по рельсам под Тулой

Железнодорожники спасли 10-летнего ребенка, который шел по рельсам навстречу поезду в Тульской области. Состав пришлось экстренно останавливать, сообщает пресс-служба МЖД .

Инцидент произошел на перегоне Жданка — Узловая-3. Машинист грузового поезда заметил, что на путях находится ребенок. Он срочно сообщил обо всем дежурному по станции Жданка. Тот передал информацию локомотивной бригаде поезда № 100 Адлер — Санкт-Петербург, который как раз подъезжал к перегону.

Машинист поезда принял решение снизить скорость. Он и его помощник стали еще внимательнее следить за дорогой, чтобы заметить ребенка.

Через несколько минут они увидели, что по колее в сторону поезда идет мальчик. Машинист дал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение. Эти действия помогли предотвратить трагедию.

После того, как поезд остановился, ребенка доставили в кабину локомотива. Затем мальчика передали полиции на станции Узловая-1.

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