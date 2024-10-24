Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направляется на Землю

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю, сообщает РИА Новости .

Отстыковка произошла в 17.02 по времени восточного побережья США (00.05 мск).

Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды 25 октября.

Возвращение экипажа миссии Crew-8 неоднократно откладывалось из-за плохих погодных условий.

В марте астронавт Александр Гребенкин прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с помощью корабля Crew Dragon.

Вместе с ним в экипаже миссии Crew-8 были астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.