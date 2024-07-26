Кинолог Голубев рассказал о вредных добавках и консервантах для собак

При выборе корма для собаки лучше отдавать предпочтение той пище, в которой меньше всего добавок и консервантов. Это поможет сохранить здоровье питомца на долгие годы, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Конечно, современная кормовая отрасль не обходится без консервантов. Они позволяют продуктам долго храниться и сохранять свой первоначальный вид. Кроме того, многие производители используют ароматизаторы и усилители вкуса, поскольку не каждый пес согласится есть сухой корм. Однако не все добавки и консерванты полезны для питомца», — сказал Голубев.

Ароматизаторы и красители

Эксперт подчеркнул, что производители добавляют в корм множество химических веществ для улучшения вкусовых свойств и его привлекательности. Ароматизаторы и красители не несут питательной ценности для животного, а некоторых из них могут даже нанести вред здоровью любимца.

Владельцам собак следует внимательно читать состав и отказываться от покупки корма, если в нем есть множество искусственных ароматизаторов и красителей.

Консерванты

По словам специалиста, консерванты позволят корму дольше храниться и оставаться съедобным. При этом продукция в герметичных упаковках содержит меньше консервантов, чем сухая. Некоторые производители используют натуральные консерванты, такие как витамин С или Е.

Среди синтетических консервантов в кормах чаще всего встречаются бутилированный гидроксианизол (BHA) и бутилированный гидрокситолуол (BTA), пропилгаллат, пропиленгликоль. Данные вещества в малых количествах не навредят животному, однако этот вопрос еще досконально не изучен, поэтому лучше их избегать.

Витамины

Кинолог отметил, что иногда владельцы собак бездумно покупают различные добавки и витаминные комплексы в погоне за укреплением иммунитета и поддержанием хорошего самочувствия, однако это может негативно сказаться на здоровье питомца. Прежде чем купить любимцу какую-либо добавку или витамины, обязательно нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Животному не нужен дополнительный источник витаминов и полезных веществ, если его хозяин ответственно подошел к выбору корма, так как собака уже получает сбалансированный рацион. При отсутствии дополнительных рекомендаций ветеринара здоровой собаке достаточно того, что она получает с пищей.

«Ни в коем случае не назначайте препараты собаке самостоятельно и не покупайте витаминные комплексы в аптеке для человека. Потребности в витаминах у человека и собаки разные, важно грамотно подбирать не только необходимые витамины, но и их дозировку», — предупредил Голубев.

Он добавил, что владельцам следует составлять грамотный рацион питомцу вместе с ветеринаром, тщательно подбирать корм, а также избегать сомнительных добавок в кормах и не покупать витамины без консультации специалиста.