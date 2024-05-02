Кэмерон: ВСУ могут использовать британское оружие в атаках на Россию

сегодня в 21:03

Украина получила разрешение Британии на использование своего оружия против РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время рабочего визита в Киев заявил, что Вооруженные силы Украины могут использовать британское оружие в атаках на Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Кэмерон заявил, что Украина может использовать против России оружие, поступившее от Лондона в качестве помощи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время поездки в Польшу заявил о выделении для Киева в качестве военной помощи 500 млн фунтов стерлингов.

Ранее Вооруженные силы России сбили шесть ракет ATACMS, которые Украина тайно получила от США в качестве поддержки. Белый дом отказался комментировать уничтожение ВС РФ дальнобойных ракет.