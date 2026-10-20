«Симпсоны» вернули Апу через девять лет после скандала вокруг образа индийца

Владелец магазина Kwik-E-Mart Апу, оказавшийся в центре скандала из-за расовых стереотипов, снова заговорил в хэллоуинском эпизоде 18 октября, сообщает издание Life со ссылкой на Variety.

Теперь его озвучивает Суниль Малхотра, актер индийского происхождения. Раньше персонажа озвучивал Хэнк Азария, но после обвинений в распространении стереотипов об индийцах он отказался от роли, и с 2017 года Апу появлялся на экране, но молчал.

Возвращение обыграли в серии «The Revengening»: загадочный персонаж в костюме мстит жителям Спрингфилда, снимает маску и оказывается Апу, который упрекает горожан в том, что его забыли. В финале выясняется, что это был сон.

Создатели держали возвращение в секрете: читки и производство шли с ограничениями, участники подписывали документы о неразглашении, Fox не давал журналистам предпросмотр.

Вместе с Апу вернулась жена Манджула, семья будет появляться чаще, а Kwik-E-Mart снова станет частью сюжетов.

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