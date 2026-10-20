сегодня в 00:45

Судно село на мель у берегов Анапы

В Черном море у берегов Анапы судно оказалось на мели в результате шторма, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел утром 19 октября. Местные Telegram-каналы заявили, что спасательный буксир «Углич-Астрахань» выбросило на мелководье у пляжа «Восход».

В оперативных службах Краснодарского края подтвердили, что судно село на мель.

«Судно действительно сошло на мель, разлива топлива нет», — отметил собеседник агентства.

Ранее иностранный сухогруз сел на мель под Калининградом. Пограничники отгоняют купающихся от судна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.