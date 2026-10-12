Пограничники отгоняют купающихся от севшего на мель сухогруза под Калининградом

Россиянка Дарья разместила в своем блоге видео, где показано, как пограничники отгоняют сигнальными ракетами купающихся от севшего на мель иностранного сухогруза в Калининградской области.

Ранее в поселке Янтарный штормом выбросило на пляж сухогруз под флагом Багамских островов. Судно не получило повреждений, экипаж остается на борту.

По ее словам, пограничники только и успевают гонять тех, кто решил поплавать в моря рядом с кораблем.

Многие комментаторы не поняли, из-за чего такое отношение к купающимся, они ведь "ничего плохого не делают". Но некоторые уточнили, что на мель село зарубежное судно поэтому приближаться к нему не стоит, а еще купающимся напомнили, как работает канализация на кораблях.

«Какие дикари….Из трагедии устраивают гульбище», — считает одна из подписчиц.

Люди также назвали подобное поведение беспределом.

«Вот у нас народ дикий. Те, что на судне, наверное, оборжались. Каждый день как кино смотрят», — добавила другая прокомментировавшая девушка.

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