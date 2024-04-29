КНДР сообщило о тайной поставке США на Украину дальнобойных ракет

Начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР опубликовал заявление о выборе, который может привести к бедствию. Это связано с тайными поставками США Украине дальнобойных ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как стало известно, президент США Джо Байден приказал без огласки поставить Украине тактические ракеты для сухопутных войск ATACMS с дальностью 300 км.

Украина получила ракеты еще в начале марта. Теперь этим оружием ВСУ могут наносить удары по материковой части России. Такие действия могут привести к расширению эскалации конфликта.

Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменит ситуацию в войне. Все увидят поражение США и Вашингтона в этой войне, добавляется в сообщении.