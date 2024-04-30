Российские военные сбили 6 ракет ATACMS за последние сутки

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Также в ходе боевых действий российские военные уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

В ходе боевых действий был поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества​.

С начала проведения специальной военной операции было уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 509 ЗРК.