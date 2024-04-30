Российские военные сбили 6 ракет ATACMS за последние сутки
Фото - © Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS/Wikipedia.org
Российские военнослужащие за последние сутки уничтожили 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также в ходе боевых действий российские военные уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
В ходе боевых действий был поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества.
С начала проведения специальной военной операции было уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 509 ЗРК.