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Белый дом не стал комментировать уничтожение шести ракет ATACMS ВС РФ

Белый дом не прокомментировал информацию о том, что российские ПВО уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что не может подтвердить эту информацию.

Также он отказался уточнить, сколько именно ракет ATACMS было передано Украине. Однако их количество отражается как существенное.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS и 2 авиационные управляемые бомбы Hammer.