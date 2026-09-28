Каждый второй россиянин ест перед сном: какой перекус оказался самым популярным

Более половины россиян регулярно перекусывают перед сном, причем чаще всего выбирают не конфеты и шоколад, а йогурт, творог, сыр или бутерброды. Какие продукты лучше есть вечером и почему привычная колбаса может оказаться не лучшим вариантом, рассказала РИАМО нутрициолог Валентина Рогкустова.

Каждый второй россиянин регулярно ест перед сном: 52% опрошенных признались, что перекусывают вечером чаще двух раз в неделю. Еще 28% делают это время от времени — не более раза в неделю. Практически никогда не едят перед сном 20% участников исследования потребительского поведения «Санта Бремор».

При этом вечерний перекус у россиян чаще связан не со сладостями и снеками, а с привычной едой. Кисломолочные продукты — йогурт, творог или сыр — выбирают 54% участников опроса. Еще 30% предпочитают бутерброды с различными начинками. Конфеты и шоколад становятся вечерним перекусом у 10% респондентов, а орехи и сухофрукты — у 6%.

Как отмечают авторы исследования, перекус для многих уже стал не случайным приемом пищи, а частью привычного распорядка. Так, 42% опрошенных всегда держат в холодильнике пасты, паштеты и другие намазки, а еще 44% покупают их время от времени. Таким образом, 86% участников исследования хотя бы периодически используют такой формат для быстрого перекуса.

«Бутерброд с икрой, рыбой или морепродуктами действительно полезнее, чем бутерброд с колбасой или сладости в качестве перекуса. Рыба и морепродукты — это легкоусвояемый белок, а жирная рыба еще и источник омега-3», — рассказала нутрициолог Рогкустова.

По ее словам, колбаса и сосиски относятся к переработанному мясу и обычно содержат много соли и насыщенных жиров. Шоколад же содержит сахар и жир, а также кофеин и теобромин, которые могут негативно влиять на сон.

«Важно не только наполнение, но и „носитель“: лучше делать бутерброды на цельнозерновом хлебе или хлебцах. А еще лучше — заменить бутерброд овощным салатом с морепродуктами или намазать икру на яйцо: так меньше углеводов и больше белка», — добавила Рогкустова.

Таким образом, привычка есть перед сном сама по себе не исчезает из рациона россиян: судя по результатам опроса, для большинства важнее удобный и знакомый формат еды. Однако при выборе вечернего перекуса, по мнению специалиста, стоит обращать внимание не только на вкус и скорость приготовления, но и на состав продукта.

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