Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье*

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, освобожденного из французской тюрьмы, обменяли на доктора наук и советника швейцарского Центра гуманитарного диалога из Франции Лорана Винатье *, сообщает Mash .

Винатье* арестовали 7 июня прошлого года. Его обвинили в сборе сведений о деятельности ВС РФ, мужчина свою вину признал. Затем в отношении француза возбудили дело за уклонение от обязанностей иноагента. В октябре прошлого года столичный суд приговорил гражданина Франции к 3 годам колонии общего режима.

Власти США обвиняют Касаткина в причастности к хакерской группировке, которая атаковала американские корпорации и государственные структуры с помощью вирусов-вымогателей. По их требованию российский гражданин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Касаткин отказался признавать вину.

29 октября парижский суд удовлетворил запрос Вашингтона о выдаче спортсмена в США. Касаткину грозило до 25 лет лишения свободы. Однако премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался подписать распоряжение об экстрадиции спортсмена в США. Сегодня Касаткина освободили из тюрьмы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

