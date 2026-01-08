Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы

«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — заявил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.

Юрист добавил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался подписать распоряжение об экстрадиции спортсмена в Соединенные Штаты, несмотря на решение суда.

Власти США обвиняют Касаткина в причастности к хакерской группировке, которая атаковала американские корпорации и государственные структуры с помощью вирусов-вымогателей. По их требованию российский гражданин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Касаткин отказался признавать вину.

29 октября парижский суд удовлетворил запрос Вашингтона о выдаче спортсмена в США. Касаткину грозило до 25 лет лишения свободы.

