Российского баскетболиста Даниила Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Фото - © РИА Новости
Российского баскетболиста Даниила Касаткина, обвиняемого в компьютерном мошенничестве, отпустили из французской тюрьмы, сообщает РИА Новости.
«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — заявил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.
Юрист добавил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался подписать распоряжение об экстрадиции спортсмена в Соединенные Штаты, несмотря на решение суда.
Власти США обвиняют Касаткина в причастности к хакерской группировке, которая атаковала американские корпорации и государственные структуры с помощью вирусов-вымогателей. По их требованию российский гражданин был арестован 21 июня в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Касаткин отказался признавать вину.
29 октября парижский суд удовлетворил запрос Вашингтона о выдаче спортсмена в США. Касаткину грозило до 25 лет лишения свободы.
