Суд продлил арест нарушившему закон об иноагентах французу Винатье*

сегодня в 19:20

Нарушившему закон об иноагентах французу Винатье* продлили арест до 5 сентября

Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил на 1 месяц срок содержания под стражей француза Винатье Лорана Клода Жан Луи*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Гражданин Франции, нарушивший закон об иностранных агентах, будет под стражей до 5 сентября 2024 года.

Винатье* арестовали 7 июня. Его обвиняют в сборе сведений о деятельности российской армии. В отношении француза возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах).

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал освободить арестованного в России французского гражданина. Он назвал обвинения в отношении Винатье* «элементами пропаганды».

Сам француз признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности РФ. В рамках дела допросили семь свидетелей, с которыми он встречался для сбора данных.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.