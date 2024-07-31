Суд продлил арест нарушившему закон об иноагентах французу Винатье*
Фото - © Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы
Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил на 1 месяц срок содержания под стражей француза Винатье Лорана Клода Жан Луи*, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Гражданин Франции, нарушивший закон об иностранных агентах, будет под стражей до 5 сентября 2024 года.
Винатье* арестовали 7 июня. Его обвиняют в сборе сведений о деятельности российской армии. В отношении француза возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах).
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал освободить арестованного в России французского гражданина. Он назвал обвинения в отношении Винатье* «элементами пропаганды».
Сам француз признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности РФ. В рамках дела допросили семь свидетелей, с которыми он встречался для сбора данных.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.