Макрон обвинил Россию в пропаганде по делу о шпионаже француза
В Париже призвали освободить арестованного в России француза
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал освободить арестованного в России француза Лорана Винатье, пишет RT.
Заявление было сделано на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его», — заявил французский лидер во время общения с прессой в прямом эфире пресс-службы Елисейского дворца.
При этом обвинения в отношении Винатье Макрон назвал якобы «элементами пропаганды».
В столице суд до 5 августа арестовал Винатье по подозрению в сборе сведений о деятельности российской армии.