Макрон обвинил Россию в пропаганде по делу о шпионаже француза

сегодня в 04:31

В Париже призвали освободить арестованного в России француза

Заявление было сделано на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его», — заявил французский лидер во время общения с прессой в прямом эфире пресс-службы Елисейского дворца.

При этом обвинения в отношении Винатье Макрон назвал якобы «элементами пропаганды».

В столице суд до 5 августа арестовал Винатье по подозрению в сборе сведений о деятельности российской армии.