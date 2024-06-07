Суд отправил под стражу гражданина Франции за сбор военных сведений

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Суд в Москве арестовал до 5 августа француза Винатье за сбор данных о ВС РФ

В столице суд до 5 августа арестовал гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жана Луи, которого обвиняют в сборе сведений о деятельности российской армии, сообщает kp.ru со ссылкой на СК России.

Француз был задержан накануне в российской столице. Задержанный являлся работником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр Гуманитарного Диалога».

По версии следствия, на протяжении нескольких лет мужчина собирал сведения в области военно-технической деятельности РФ, которые можно применить против безопасности государства.

В отношении Винатье Лорана Клода Жана Луи следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах). Гражданину Франции предъявили обвинение.

В пятницу суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж защитит задержанного в Москве гражданина республики. Французский лидер добавил, что задержанному будет предоставлена вся необходимая консульская защита.