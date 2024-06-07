В Москве предъявили обвинение французу, собиравшему военные сведения о России

Гражданину Франции, который собирал военные сведения о России, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах). В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

В столице ранее задержали гражданина Франции. Его подозревают в сборе информации о военной деятельности в России, разглашение которой может навредить государственной безопасности.

Несколько лет подряд француз собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. С этой целью он много раз приезжал в страну, в том числе посещал столицу. Там он проводил встречи с россиянами.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что задержанный гражданин работал на НКО, созданную бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Он добавил, что мужчине будет предоставлена вся необходимая консульская защита.