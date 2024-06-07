Задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО
Франция защитит задержанного в Москве своего гражданина
Париж защитит задержанного в Москве гражданина Франции, заявил президент Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.
«Французский гражданин работал на НКО, созданную бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном», — заявил Макрон телеканалам TF1 и France 2
Он добавил, что ему будет предоставлена вся необходимая консульская защита.
Следственный комитет 6 июня сообщил о задержании в Москве сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Анри Дюнана по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. Против него завели уголовное дело.