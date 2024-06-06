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В столице задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений

В столице задержали гражданина Франции, которого подозревают в сборе военных сведений. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей. Они предусмотрены законодательством об иноагентах.

В Следственном комитете отметили, что задержанный не собирался исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов.

На протяжении нескольких лет он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Их могут применить против безопасности страны.

Француза доставили в подразделение столичного СК, где проведут следственные действия.