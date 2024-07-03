Винатье* признал вину в незаконном сборе сведений о военной деятельности РФ

Гражданин Франции Лоран Винатье* признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности РФ, сообщает пресс-служба СК России.

В рамках дела допросили семь свидетелей. С ними обвиняемый встречался, чтобы собирать данные в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначили лингвистическую судебную экспертизу.

В ведомстве отметили, что Винатье* обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по закону об иностранных агентах. На протяжении нескольких лет он не исполнял обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, которые нужны для включения в реестр иностранных агентов.

Также француз проводил незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

* признан в РФ иноагентом.