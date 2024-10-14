Суд в Москве приговорил француза Лорана Винатье* к 3 годам колонии

Столичный суд признал француза виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Винатье* уклонялся от обязанностей иноагента.

По версии следствия, проживающий за пределами России француз, будучи сотрудником иностранной негосударственной некоммерческой организации, несколько лет не исполнял обязанности иноагента, установленные законодательством РФ.

За это его приговорили к 3 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Винатье* арестовали 7 июня. Его обвинили в сборе сведений о деятельности ВС РФ, мужчина свою вину признал. Затем на него возбудили дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.