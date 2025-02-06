Иностранцы массово жалуются на ошибочное попадание в реестр контролируемых лиц

Иностранные граждане начали массово жаловаться на ошибочное попадание в реестр контролируемых лиц, который начал работать в России с 5 февраля, сообщает Baza .

В реестр контролируемых лиц попадают мигранты, которые находятся в стране нелегально. Основанием для включения в список может быть истечение срока действия документов, разрешающих пребывание в стране (ВНЖ, разрешения на работу, трудового договора, патента и т. д.), аннулирование визы, отказ в признании беженцем, административное выдворение, решение о депортации, незаконное пересечение границы и др.

После включения в реестр человек автоматически ограничивается в правах. Ему запрещается без разрешения менять место жительства, выезжать за пределы региона проживания, покупать недвижимость и автомобиль, заключать брак, открывать банковский счет и отдавать детей в образовательные учреждения.

На следующий день после начала работы реестра иностранцы столкнулись с блокировкой счетов в различных банках. При этом люди утверждают, что находятся в России на законных основаниях.

Например, Мехрожбек Х. рассказал, что живет в России уже 2 года. У мужчины есть официальная работа, белая зарплата и ВНЖ. Он утверждает, что все документы в порядке, но, несмотря на это, мигрант обнаружил себя в списке и теперь не может пользоваться счётом в «Т-Банке», так как людям из реестра разрешено снимать только 30 тыс. рублей в месяц через кассу.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что запущенный реестр по мигрантам ударит по розничной торговле, сервисному обслуживанию, продажам и обслуживанию клиентов.