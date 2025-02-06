Торговля и обслуживание: по каким отраслям ударит реестр по мигрантам

Вполне возможно, что запущенный реестр по мигрантам ударит по розничной торговле, сервисному обслуживанию, продажам и обслуживанию клиентов, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

С 5 февраля этого года в РФ начал работать режим высылки незаконных мигрантов. В рамках него иностранных рабочих добавят в особый реестр и заставят уведомлять полицейских о том, где они находятся.

«Согласно данным, которые мы собирали за январь, острый дефицит наблюдается в розничной торговле, медицине, фармацевтике, производстве, сервисном обслуживании, продажах и обслуживании клиентов. Если, например, в медицине и фармацевтике мигрантов нет, по крайней мере, таких, о которых мы говорим, то в розничной торговле, сервисном обслуживании, продажах и обслуживании клиентов (сюда, скорее всего, входят и курьеры) — вполне возможно», — сказала Яковлева.

В качестве примера она рассказала, что к ней недавно приезжал курьер и на заданный вопрос он на сильно ломаном русском ответил: «Я не понимаю русский».

«Насколько мне известно, у них на каком-то из этапов трудоустройства есть экзамен по русскому языку. То есть тут возникает вопрос о правомерности его нахождения в стране с учетом всех требований и процедур», — подчеркнула юрист.