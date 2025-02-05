Иностранцам, подлежащим высылке, запретили открывать счета в банках России

Банкам в России запрещено открывать счета иностранца, которые попали под режим высылки, соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» вступили в силу с 5 февраля, сообщает РИА Новости .

При этом есть ряд исключений. Так, включенные в реестр контролируемых лиц смогут осуществлять денежные переводы для уплаты установленных законом обязательных платежей. Кроме того, на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет переводить не более 30 тыс. рублей в месяц. На такую же сумму предусмотрена выдача наличных.

Российские банка будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам указанных лиц по запросу руководителей органов внутренних дел или их заместителей.

По новым правилам, в реестр будут включены иностранцы, находившиеся в России нелегально, не выехавшие из страны либо не узаконившие пребывание и впоследствии высланные. Реестр будет работать на сайте МВД, а доступ к нему будет осуществляться по запросу.

В реестр включат фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, удостоверяющего личность мигранта. Информация об удостоверяющем личность документе будет скрыта от общего доступа. Данные реестра будут обновляться каждые 24 часа.