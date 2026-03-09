ИКИ РАН: сгоревший над Европой метеорит мог быть размером до 3 м

Крупный метеорит размером от 1 до 3 м разрушился и выпал над Европой, его видело много человек, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Метеорит пролетел 8 марта в районе 9 часов вечера по московскому времени. Его полет сопровождался вспышками и звуковыми эффектами. Объект сняли множество стационарных камер и очевидцы на мобильные телефоны.

На видео из Роттердама (Нидерланды) метеорит летит на фоте домов и Эразмова моста. Он движется с юго-запада на северо-восток. Также его видели в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.

Космический камень, по предварительным данным, вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 км и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд. На высоте высот от 40 до 20 км произошло активное разрушение метеорита на фрагменты, это случилось в районе немецких городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне.

Ранее в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.

