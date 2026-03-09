сегодня в 03:47

Bild: упавший метеорит повредил несколько домов в Германии

В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Отмечается, что фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца.

В результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы снимают увиденное на видео и делятся впечатлениями. По их словам, это был «яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу».

Ранее автомобилисты на трассе Пермь-Краснокамск смогли снять на видеорегистратор огненный шар, мчащийся к земле.

