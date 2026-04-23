Хамзаев: власти решат, когда переводить туапсинцев на удаленную работу и учебу

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев заявил, что перевод жителей Туапсе на удаленную работу и учебу возможен только по решению местных властей на фоне ухудшения экологической обстановки, сообщает «Абзац» .

По словам депутата, ситуация с превышением предельно допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи требует особого внимания ответственных служб. В случае чрезвычайных ситуаций действуют выверенные протоколы, по которым власти должны оперативно реагировать.

«Надо в первую очередь реагировать на запросы, которые есть среди граждан. Если нет необходимости острой реакции, то вести качественную разъяснительную работу и профилактические мероприятия проводить. Ситуация требует пристального внимания всех ветвей власти. Со своей стороны на пульсе тоже стараемся держать. Будем реагировать. До меня лично импульсы не доходили от граждан, что хотят переселяться или уходить на дистанционное обучение и работу. Но если они до меня дойдут и я посчитаю это острым, со своей стороны, конечно, буду стараться тоже до региональных и при необходимости федеральных властей доводить», — сказал Хамзаев.

Экологическая обстановка ухудшилась после атаки ВСУ на морской терминал. В соцсетях публикуют кадры черных осадков.

Врач Денис Прокофьев предупредил, что выявленные в воздухе вещества могут быть опасны для здоровья. Он рекомендовал носить маски и респираторы, чаще проводить влажную уборку и не открывать окна.

Член комиссии Общественной палаты Омской области Владимир Лифантьев сообщил, что на улицах замечены птицы, вымазанные в саже. Местные жители помогают пернатым и отправляют их на восстановление.

