Американцы, метеорит или пришельцы? Над Пермским краем видели зеленый шар

Автомобилисты на трассе Пермь-Краснокамск смогли снять на видеорегистратор огненный шар, мчащийся к земле, сообщает kp.ru .

Шар увидели вечером 15 января.

«Когда уже практически въезжал в Краснокамск и проезжал неподалеку от автозаправки, видеорегистратор моего автомобиля снял летящий в небе метеор. Вспышка была яркой и не похожей на обычные огни, с ярко-зеленым оттенком», — поделился автор ролика Илья Юсев.

Он подчеркнул, что шар быстро пролетел по небу.

Водитель загрузил видео необычного явления в Сеть и пошел спать. А утром увидел в комментариях, что ярко-зеленым метеором могла быть капсула SpaceX Dragon миссии NASA.

По информации NASA, капсула SpaceX Dragon приводнилась в Калифорнии в 03:41 по восточному времени. Корабль перевозил астронавтов NASA Зена Кардман и Майка Финке, астронавта JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Кимия Юи, космонавта Роскосмоса Олега Платонова.

Но данную версию не подтвердили астрономы. Специалисты отметили, что из Пермского края небо над Калифорнией не видно, так как это другое полушарие.

«Плюс время двух этих событий еще не совпадает. Вспышку в Пермском крае засняли примерно 12 часов назад, а спуск капсулы SpaceX Dragon произошел 22 часа назад», — пояснил лектор Пермского планетарий Виталий Францев.

По его словам, возможно, пермяки могли увидеть либо падение железосодержащего метеорита, либо падение искусственного спутника Земли.

