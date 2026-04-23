4 месяца буллинга и избиение: история травли ученицы в Сочи дошла до полиции

Школьники в Сочи издевались над сверстницей и избили за перевод в другой класс

Россиянка пожаловалась на травлю, которую устроили ее дочке в одной из школ Сочи. 4-месячный буллинг закончился серьезным избиением первоклассницы и обращением в полицию.

Анна (имя изменено) в начале 2026 года переехала в Сочи вместе с мужем и дочками. Она определила младшего ребенка в местную школу, там у девочки и классной руководительницы сразу не сложился контакт.

Далее начались систематические побои и полное игнорирование этого момента педагогом. Дочь неоднократно приходила из школы и жаловалась, что мальчик ее ударил, швырнул ее вещи или съел ее перекус. Разговоры на эту тему с учителем и родителями обидчика ни к чему не привели.

Однажды девочка позвонила прямо из школы и рассказала, что ее снова ударили, тогда ее папа связался с классной руководительницей, чтобы узнать, в чем дело. На другом конце телефона его отчитали и сказали не лезть в эту ситуацию — в учебном заведении разберутся сами.

«Учительница не просто игнорировала побои — она создала в классе атмосферу, где насилие стало нормой. На жалобы моего ребенка она с улыбкой называла ее ябедой и отсадила на заднюю парту», — рассказала женщина.

После этого она и муж пришли в школу, там с ними отказались говорить, потому что их туда не вызывали. Супругов просто выставили за дверь. В разговоре учительница несколько раз переходила на личности и заявила, что другие родители — молодцы, а они — нет. Педагог подчеркнула, что только она решает, с кем ей общаться, а с кем нет.

Потом было родительское собрание, где супруги узнали, что буллинг и применение физической силы учительницей никак не пресекается. Она в ироничной форме рассказала, как одна девочка пнула сверстника, и отметила, что так бывает. Выяснилось также, что на данного педагога раньше было написано заявление в прокуратуру, потому что она ведет обучающую деятельность не по учебной программе.

Девочку перевели в другой класс после вопиющей ситуации: на уроке у классной руководительницы она побоялась отпросится в туалет, произошел конфуз. К концу первой недели в новом классе школьница пришла домой в слезах и рассказала, что ее избили бывшие одноклассники. Взволнованная мать пришла в школу, чтобы получить записи с камер, поговорить с экс-учительницей дочки и взять у нее номера телефонов родителей хулиганов. На все претензии педагог заявила: «Вам надо лечиться, выйдите из моего кабинета».

Мальчики, которые устроили сверстнице травлю, не смогли сказать, что же случилось и зачем они это делают. Ребята не раскаялись. Сама школьница описала ситуацию так: когда она вышла в коридор, к ней подошли бывшие одноклассники и спросили, зачем она перевелась. После этого главный задира начал пинать ее портфель, а затем ударил в плечо, по спине и голове.

Девочка начала жаловаться на головную боль и головокружение, ее отвезли в больницу, подозревая сотрясение мозга. К счастью, все обошлось только ушибами и повреждениями мягких тканей.

17 апреля родителями связались сотрудники ПДН, мама школьницы настояла на беседе с обидчиком и его родителями. Затем Анна с дочкой отправились в полицию, где записали их показания. Теперь дело находится на учете у инспектора ПДН.

«Педагог позволяет себе общаться с родителями свысока, в грубом и нравоучительном тоне. Спокойным голосом она указывает взрослым людям, где им работать и как жить, обсуждает одних родителей в присутствии других. Человек с 15-летним стажем чувствует себя в стенах школы совершенно безнаказанной, считая, что ей позволено все. Я предаю эту историю огласке, чтобы добиться справедливости. <…> Учитель, который поощряет травлю и унижает людей, не имеет права находиться рядом с детьми», — заключила Анна.

