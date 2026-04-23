Мужчина зарезал мать с годовалым ребенком во время застолья под Рязанью

Труп годовалого ребенка и его 26-летней матери нашли в доме в Рязанской области. В убийстве подозревается знакомый девушки, которого она пригласила на застолье, сообщает РЕН ТВ .

Тела матери и ребенка были обнаружены в одном из домов в поселке Кадом. Было возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали знакомого девушки из Пензенской области. Она общалась с ним в интернете.

Девушка пригласила его на встречу, затем парочка начала распивать спиртное. В процессе застолья между ними возник конфликт, предварительно, на почве ревности. В результате приятель нанес девушке и ее ребенку смертельные удары ножом. Потерпевшие скончались на месте.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

