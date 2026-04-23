Омская школьница отдала мошенникам все деньги класса, собранные на выпускной

Телефонные аферисты сначала попросили девочку назвать код из СМС, чтобы подтвердить успеваемость. Потом жертве позвонил «специалист» с «Госуслуг» и объяснил, что информацией из личного кабинета завладели злоумышленники, а деньги ушли на счета запрещенных организаций. Чтобы не возбудили уголовное дело на родителей, необходимо перевести средства фейковым правоохранителям.

Запуганная школьница нашла конверт с деньгами, которые были собраны на выпускной с класса, ушла из дома и перевела средства мошенникам. Полицейские и мама нашли девочку, когда она передавала очередной транш через банкомат.

По данному факту возбудили дело по статье «Мошенничество».

