И мусорный пакет на высоте похож на НЛО: почему не всегда можно верить глазам

Очень часто погодные явления и запуск военного и специализированного оборудования люди принимают за НЛО, сообщил РАИМО журналист и уфолог Николай Субботин.

Ранее россияне заявляли, что видели непонятные летающие объекты в Калининградской области, на Кубани и в Мытищах.

«В большинстве случаев это земные летательные аппараты или природные явления, либо условно говоря „ошибка наблюдения“. Очень часто, особенно сейчас, когда у нас небо стало чистое, то Венеру, то Сатурн постоянно принимают за НЛО. Потому что у нас воздушная прослойка атмосферы слегка создает эффект преломления, такие вот аберрации, и кажется, что звезда начинает двигаться», — сказал Субботин.

Как уточнил собеседник, любой мусорный пакет, который ветер поднял на высоту 100 м, уже может выглядеть как НЛО, из-за хаотичного движения потоков воздуха.

Он отметил, что люди также могут принимать за НЛО запуск ракеты. Особенно если она имеет несколько ступеней, фаза их отделения от основного носителя, выглядит очень зрелищно и может впечатлить неискушенного в вопросе наблюдателя.

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