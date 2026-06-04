Самолет или НЛО: жители Калининградской области заметили в небе странный объект

Жительница Калининградской области опубликовала в соцсети кадры с мигающим в небе объектом ярко-желтого цвета, который двигался по странной траектории.

По словам девушки, точка сначала «висела» в небе, а затем резко исчезла, когда россиянка попыталась ее получше разглядеть. Что это было, блогерша так и не поняла.

«Сижу, значит, пью чай, вижу в небе какая-то хрень летает, ни на что не похожая. Приближаю, чтобы глянуть что это, и она резко исчезает», — написала девушка.

Комментаторы в соцсетях предположили, что девушка увидела неопознанный летающий объект (НЛО). Некоторые жители предположили, что это самолет с посадочными огнями, но блогерша отметила, что траектория движения объекта была слишком странная для воздушного судна.

Также пользователи предположили, что странная точка в небе над Калининградской областью — это шаровая молния. Однако и в эту теорию блогерша не поверила, отметив, что в тот день была ясная погода.

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