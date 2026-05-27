Шаровая молния или самолет? НЛО заметили в Мытищах

Жительница городского округа Мытищи опубликовала в соцсетях видео с неопознанным летающим объектом, который сняла во время грозы в Подмосковье. Горожанка так и не поняла, что попало в объектив ее камеры: шаровая молния, самолет или оптическая иллюзия в виде отражения света.

На опубликованных кадрах видно, что в момент съемки в Мытищах шел дождь, гремел гром, а небо освещалось вспышками от молний. В какой-то момент съемки в объектив попало необычное явление: в небе появилась светящаяся точка, которая начала медленно приближаться и менять цвет во время полета.

«Смотрите, вот летит какой-то медленно объект. <…> Что это летит? Оно очень медленно летит. И это не самолет, ребят. Самолеты рядом пролетают, а это не самолет», — рассказала автор ролика.

Через некоторое время неопознанный светящийся объект увеличил скорость движения и скрылся из поля зрения автора ролика за соседним домом. Больше светящийся шар не появлялся в небе.

В комментариях к публикации пользователи Сети разделились на два лагеря: одни утверждают, что это была шаровая молния, а другие — что это все-таки самолет, который двигался навстречу, и из-за этого создавалась оптическая иллюзия, что объект очень медленно перемещается. Цвета у шара могли меняться из-за разной подсветки крыльев самолета.

