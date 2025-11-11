сегодня в 17:53

Групповой намаз в центре Москвы сняли на камеру

Москвичи стали свидетелями группового намаза в парке «Зарядье». На фотографиях с места событий видно, как 10 мусульман молятся прямо на улице, сидя посреди дороги, сообщает «Регнум» .

Некоторые пользователи соцсетей осудили посетителей парка за уличный намаз. Они называли происходящее «провокацией», отмечая, что мусульмане нарушили общественный порядок.

Ранее мужчина провел намаз в одной из подмосковных электричек. Судя по видео с места событий, мусульманин расстелил свой коврик прямо перед дверьми в вагон, и пассажирам пришлось его обходить.

До этого 53-летний мигрант разбился насмерть во время намаза в школе Москвы.

