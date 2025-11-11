Групповой намаз в центре Москвы сняли на камеру
Москвичи стали свидетелями группового намаза в парке «Зарядье». На фотографиях с места событий видно, как 10 мусульман молятся прямо на улице, сидя посреди дороги, сообщает «Регнум».
Некоторые пользователи соцсетей осудили посетителей парка за уличный намаз. Они называли происходящее «провокацией», отмечая, что мусульмане нарушили общественный порядок.
Ранее мужчина провел намаз в одной из подмосковных электричек. Судя по видео с места событий, мусульманин расстелил свой коврик прямо перед дверьми в вагон, и пассажирам пришлось его обходить.
До этого 53-летний мигрант разбился насмерть во время намаза в школе Москвы.
