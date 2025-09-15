Прямо перед входом: мужчина провел намаз в подмосковной электричке
Фото - © t.me/mnogonazi
В одной из подмосковных электричек мужчина, проповедующий ислам, совершил намаз прямо на входе в вагон, чем шокировал местных жителей, сообщает Telegram-канал «Многонационал».
Охранники-единоверцы ничего не сказали молящемуся.
Судя по видео, мужчина расстелил свой коврик прямо перед дверьми в вагон. Пассажирам пришлось обходить.
Ранее рабочий-мигрант разбился насмерть во время намаза в московской школе.