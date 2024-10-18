Рабочий-мигрант разбился насмерть во время намаза в московской школе

В школе на Костромской улице в столице 53-летний разнорабочий-мигрант разбился насмерть, когда готовился к намазу, сообщает «МК: срочные новости» .

Рабочий из Казахстана Бурканбек делал кирпичную кладку на крыше учебного учреждения на высоте четвертого этажа. Он был пристегнут тросом и работал около открытой шахты.

В районе трех часов дня 17 октября рабочий отстегнулся и встал на кирпичную опору. Он готовился совершить обеденный намаз, но ему позвонили.

«Как мне рассказали рабочие, которые все видели, Бурканбек взял телефон, стал отвечать, но потерял равновесие и упал в шахту на бетон с высоты четвертого этажа», — пояснил представитель стройорганизации.

Он добавил, что нашел рабочего через пять минут после ЧП, мужчина еще дышал. Пострадавшему сразу вызвали скорую помощь, но тот скончался до приезда медиков от полученных травм.

На стройке Бурканбек проработал около 1,5 месяцев.