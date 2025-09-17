Гон у лосей в Подмосковье закончится в октябре

Брачный период у лосей в Подмосковье продлится до октября. В это время они массово мигрируют и могут быть агрессивны, рассказал РИАМО главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков.

«Брачный период у лосей уже заканчивается в октябре, это период спаривания. В это время они могут перемещаться в поисках невесты, кто-то из них может зайти даже в город. Кто-то может спросить, почему это происходит у лосей именно осенью, а у всех весной? Потому что беременность у них 8 месяцев, поэтому где-то в мае лосенок уже на зеленой траве — пищевом ресурсе. Вся беременность проходит в зимний период, когда для молодого поколения пропитания мало», — объяснил Шеляков.

Он отметил, что лоси, рожденные в 2025 году, постепенно начинают отбиваться от своих матерей. Из-за чего в это время происходит дополнительная миграция сохатых. Ветеринар добавил, что нередки случаи, когда лось выходил в город и начинал громить автомобили.

Такое поведение можно объяснить громкими звуками, которые пугают сохатого. Ветврач предупреждает, что это может быть еще и признаком бешенства. Лоси теплокровные животные, они могут быть подвержены этой инфекции, которая опасна и для человека.

Если вы встретили сохатого в парке или в городе — не приближайтесь к нему, это может быть опасно, заключил Шеляков.

Ранее два лося искупались в Москве-реке рядом с подмосковным Красногорском. Затем они пошли к бассейну. На опубликованной записи лоси плывут к берегу. Затем они вылезли на сушу.

Также жители Красногорска заметили лося, который бегал возле здания правительства Московской области. Его вернут в естественную среду обитания.

